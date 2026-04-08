Okradli ji bezmála o osm set tisíc korun
Další podvod pod legendou falešného policisty a bankéře ČNB. Tentokrát si podvodníci přišli na bezmála osm set tisíc korun.
V druhé polovině února přijal operační důstojník na lince 158 oznámení, dle kterého se třiačtyřicetiletá manželka oznamovatele stala obětí podvodu, kdy z ní neznámí pachatelé vylákali velkou finanční hotovost. Poté, co se společně dostavili na místní oddělení, policisté zjistili, že poškozenou kontaktoval neznámý muž, který se telefonicky představil jako policista a sdělil jí, že si na ni na základě plné moci kdosi chce vzít úvěr ve výši osm set tisíc korun. Podvodník dále instruoval poškozenou, aby důsledně dodržovala jejich pokyny, jelikož musí okamžitě zamezit možnosti načerpání úvěru někomu cizímu. V průběhu hovoru se komunikace přesměrovala na aplikaci WhatsApp, kde se s poškozenou spojil další podvodník, tentokrát údajný pracovník ČNB, který dále ženu navedl k tomu, aby si zažádala o úvěr sama, peníze vybrala a dále je předala dalšímu pracovníkovi ČNB, který si je u ní vyzvedne přímo před bankou. Poškozená tak učinila a první část, bezmála dvě stě padesát tisíc, předala „pracovníkovi“ v Tylově pasáži a druhou část, bezmála půl milionu korun, předala dalšímu „bankéři“ v ulici Vodičkova. Poté s ní již všichni přerušili kontakt a poškozená zjistila, že se stala obětí podvodu.
Policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je zachycen jeden z mužů, který si přišel pro peníze. Jelikož se ho policistům do současné chvíle nepodařilo ztotožnit, žádají o pomoc. Pokud muže na kameře poznáváte nebo víte, kde se pohybuje, volejte prosím linku 158.
Neznámí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu podvodu, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
8. dubna 2026