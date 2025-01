Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Okradl spící seniorku

MOSTECKO - Vězení ho nemine.

Mostečtí policisté předali sdělení podezření 50letému muži ze spáchání hned dvou přečinů, a to z krádeže a porušování domovní svobody. Ten ukázal slušnou dávku drzosti, ale i hyenismu. Ve středu v poobědovém čase vstoupil do domova pro seniory už s nekalým úmyslem. Na návštěvu totiž nešel. V budově se mu podařilo proklouznout kolem recepce bez povšimnutí a vystoupal do třetího patra. Tam Mostečan zřejmě zkoušel otevřené dveře pokojů do té doby, než se jedny otevřely. V bytové jednotce v tu dobu spala seniorka, která stačila už jen zaregistrovat odchod neznámé osoby v montérkách. Bohužel po nezvané návštěvě poškozená postrádala peněženku s hotovostí a osobními doklady, kterou měla položenou na nočním stolku. Podezřelý se drze do domova vrátil následující den a opět procházel budovou. To už ovšem pozornosti personálu neunikl a na místo přijeli strážníci a policisté. Mostečan skončil na obvodním oddělní, protože se ukázalo, že se jedná právně o muže, který měl předešlý den okrást spící seniorku v jejím pokoji. Na služebně si lapka nepřevzal jen sdělení podezření, ale i výzvu k nástupu trestu do výkonu odnětí svobody. Vyšlo najevo, že už byl Okresním soudem v Liberci potrestán za spáchání majetkové trestné činnosti. K tomuto trestu mu tak přistane na stole další. Ten může být v případě odsouzení až tříletý.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

10. ledna 2025

