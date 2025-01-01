Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Okamžitý zásah policistů a strážníků při požáru autoservisu v Ostravě
Společnými silami jsme evakuovali tři osoby z přilehlých domů a poskytli jim tepelný komfort ve služebním vozidle.
Se strážníky Městské policie Ostrava máme společný cíl, a tím je bezpečnější Ostrava, proto pravidelně každý měsíc svou činnost soustředíme právě na společné preventivní akce. Ve čtvrtek 25. září proběhlo další bezpečností opatření s pracovním názvem „Strážce“. Společně jsme prováděli kontrolu vozidel, ale také osob pohybující se ve večerních a nočních hodinách v ulicích moravskoslezské metropole. Zhruba hodinu po půlnoci však z operačního střediska přišlo oznámení o požáru objektu v Klimkovicích.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořádnou událost, při které hrozilo ohrožení života a zdraví osob, policisté se strážníky okamžitě zareagovali a přesunuli se na místo události. Jen do několika málo minut přijeli k zasaženému autoservisu v Klimkovicích, kdy už z dálky viděli několikametrové plameny. Poblíž zasažené budovy hrozilo nebezpečí lidem z přilehlých domů, proto je policisté ve spolupráci se strážníky okamžitě evakuovali. Následně jim poskytli tepelný komfort ve služebním vozidle městských policistů. Na místě byl také Velitel policie, který celou situaci koordinoval. Po celou dobu jsme hasičům asistovali a ve spolupráci se strážníky koordinovali dopravu, která musela být po dobu nezbytně nutnou uzavřena.
Od dopoledních hodin probíhá ohledání místa požářiště ve spolupráci s hasiči. Na místě byl mimo jiné psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření. Přítomni byli také specialisté z oblasti chemie a elektro z odboru kriminalisté techniky a expertiz krajského ředitelství. Okolnostmi a příčinami vzniku požáru se ve spolupráci s hasiči zabýváme. Díky společnému a okamžitému zásahu nedošlo ke zranění žádné osoby z přilehlých domů.
dne 26. září 2025
por. Bc. Eva Michalíková