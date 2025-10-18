Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Ohrožoval pistolí cestující v autobusu č. 139
Kriminalisté zadrželi dvaatřicetiletého muže, který minulý týden zbraní ohrožoval spolucestující v autobusu č. 139. Detektivové nyní pátrají po všech svědcích a poškozených z této události.
Operační důstojník na lince 158 přijal 10. října, po deváté hodině večerní, oznámení o muži, který v autobusu č. 139 ohrožuje cestující střelnou zbraní. Ve chvíli, když policisté dorazili na místo, byl již neznámý muž pryč, jelikož ho jeden z cestujících vytlačil na zastávce Bělocerkevská ven. Kriminalisté zajistili kamerové záznamy, jejichž vyhodnocením zjistili, že neznámý agresor nastoupil na zastávce Koh-i-noor a v průběhu jízdy přes zastávku Na Mičankách, několikrát vytáhl krátkou střelnou zbraň, kterou natáhl a mířil s ní na cestující. Nejprve ohrožoval skupinu čtyř mladých dívek a v druhém případě mířil na dva muže, kdy jeden z nich pak vytlačil útočníka z autobusu ven. Detektivové okamžitě začali po neznámém muži pátrat a rozsáhlou operativně pátrací činností ho následně ztotožnili. Dnes byl dvaatřicetiletý muž zadržen a je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování se zbraní, za což může v případě odsouzení strávit za mřížemi až tři roky.
K řádnému objasnění celé věci potřebují kriminalisté vyslechnout všechny svědky události a to včetně poškozených, na které agresor mířil. Prosíme všechny, kteří 10. října cestovali autobusem č. 139, v době od 21:20 - 21:30, aby se ozvali na linku 158, nebo navštívili nejbližší služebnu policie. Děkujeme.
por. Richard Hrdina
18. října 2025