Ohrozila budoucnost dětí

MOSTECKO - Nechodily řádně do školy.

Mostecká vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání 33leté matky tří nezletilých dětí, které dlouhodobě zameškávaly školní docházku. Ženu viní z přečinu ohrožování výchovy dítěte. Vyšetřování odhalilo závažné nedostatky v péči o děti, což vedlo k jejich výraznému vzdělávacímu deficitu. Podle dostupných informací děti v minulém školním roce vynechaly značné množství vyučovacích hodin bez řádného omluvení. Policisté se případem začali zabývat na základě podnětu školské instituce. Zjistili, že potomci, kteří chodili do 4., 6. a 8. třídy zameškali od 586 do 614 vyučovacích hodin. Těch neomluvených pak bylo v rozmezí od 132 do 166. Nedostatečná rodičovská péče a absence zájmu o vzdělání dětí mohou mít závažné důsledky pro jejich budoucnost. Pravidelná školní docházka je nejen zákonnou povinností, ale především klíčovým prvkem pro správný vývoj dítěte. Proto je nutné zajistit odpovídající ochranu jejich práv a přístup ke vzdělání. Žena řádně nedbala a nedohlížela na povinnou školní docházku svých dětí a umožnila jim vést zahálčivý nebo nemravný život. Za to ji v případě uznání viny hrozí až dva roky ve vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

6. června 2025

