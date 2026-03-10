Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ohrozil provoz na železnici, putoval za mříže
Kabely kradl v podmínce.
V únoru letošního roku byla na linku 158 oznámena krádež kabelů na železnici. Mezi železničními stanicemi Ohníč a Světec někdo vyhrabal ze země kabelové vedení. Následně odřízl a odcizil 7 metrů kabelu, který je součástí zabezpečovacího zařízení. Tímto způsobil vyřazení z provozu celkem šesti kolejových obvodů, které slouží ke kontrole a umožňují sledovat výpravčímu pohyb vlaků v daném úseku. Z činnosti byla vyřazena i čtyři návěstidla, která jsou důležitá k řízení železniční dopravy. Krádeží došlo k narušení řádného a bezpečného provozu dráhy. Obdobný případ se stal o pár dní později na Lounsku. Zde byl podezřelý muž zadržen na místě. Následným šetřením vyšlo najevo, že má na vědomí i krádež kabelu v teplickém okrese. Jedná se o známého recidivistu, který již byl za obdobný skutek v posledních třech letech odsouzen k podmíněnému trestu se zkušební dobou až do července letošního roku. Tuto lhůtu však nedodržel a v trestné činnosti pokračoval. Po sdělení obvinění z krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení tak putoval 32letý muž rovnou do vazby. Za skutky mu hrozí až 6letý trest odnětí svobody.
10. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí