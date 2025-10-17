Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Volarští policisté kličkujícímu řidiči naměřili přes tři promile alkoholu v dechu. (Hlasová schránka 974 236 116)
Volarští policisté dostali v pondělí po patnácté hodině oznámení o řidiči, který se svým vozidlem Land Rover nebezpečně kličkuje po pozemní komunikaci ve směru od obce Bělá do obce Chlum. Policisté nebezpečného řidiče v obci Chlum zkontrolovali a nestačili se divit. Orientační dechová zkouška u něho odhalila přes tři promile alkoholu v dechu. Další jízdu mu zakázali a následně ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého se 44letý cizinec bude muset zodpovídat u soudu.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
17. října 2025