Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Volarští policisté kličkujícímu řidiči naměřili přes tři promile alkoholu v dechu. (Hlasová schránka 974 236 116) 

Volarští policisté dostali v pondělí po patnácté hodině oznámení o řidiči, který se svým vozidlem Land Rover nebezpečně kličkuje po pozemní komunikaci ve směru od obce Bělá do obce Chlum. Policisté nebezpečného řidiče v obci Chlum zkontrolovali a nestačili se divit. Orientační dechová zkouška u něho odhalila přes tři promile alkoholu v dechu. Další jízdu mu zakázali a následně ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého se 44letý cizinec bude muset zodpovídat u soudu.   

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
17. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 