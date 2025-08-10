Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Silně opilá dívka zastavila jen pár metrů od spících vodáků.
V pátek před půl druhou hodinou ráno jela mladá žena (roč. 2003) s osobním vozidlem tovární značky Škoda Fabia, v kempu Zlatá Koruna, přes travnatou plochu vedoucí ke komunikaci, podél ubytovaných stanařů. Následně jí zastavil svědek, který vše telefonicky oznámil na linku 158. Na místo vyjeli českokrumlovští policisté, kteří zajistili dívku i s vozidlem a pak vyzvali k předložení osobních dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, kdy na to reagovala, že u sebe nic nemá. Při hovoru byl z jejího dechu cítit závan alkoholu.
Provedeným testem na zjištění alkoholu v dechu přístrojem Dräger byl zjištěn výsledek 2,7 promile. Po pár minutách byl opakovaný test mírně vyšší. Dívka s naměřenými hodnotami souhlasila a lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu nepožadovala. Pak se však začala chovat agresivně a verbálně napadala zakročující hlídku.
Vzhledem k tomu, že hrozilo, že by mohla opět s vozidlem odjet, byla zadržena a převezena do policejní cely k vystřízlivění, kdy službu konající lékař stanovil, že je zde schopná pobýt bez zdravotních komplikací.
Ještě téhož večera byl její stav v pořádku, a tak si z rukou policistů převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
10. srpna 2025