Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ohrožení pod vlivem návykové látky
V odpoledních hodinách jel řidič krajským městem rychle a pod vlivem alkoholu.
V minulém týdnu v odpoledních hodinách prováděli českobudějovičtí dopravní policisté v Českých Budějovicích, na Husově ulici měření rychlosti projíždějících řidičů. V té době tudy projížděl řidič s osobním vozidlem tovární značky BMW 523 Touring, kdy prostřednictvím měřícího zařízení TruCAM II změřili jeho rychlost jízdy 85 km/hod., po odečtu 82 km/hod., a to v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod., z důvodu čehož byl řidič s vozidlem zastaven na bezpečném místě, kde při kontrole zjistili, že je z jeho dechu cítit závan alkoholu. Proto byl muž (roč. 1985) vyzván k provedení testu na zjištění návykové látky v dechu digitálním přístrojem Dräger. Výsledek prvního měření vykázal více jak 1,3 promile. Po pár minutách provedli opakované měření alkoholu, kdy se výsledek zvýšil o jednu desetinu.
S naměřenými hodnotami řidič souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu po řádném poučení nepožadoval. Policisté mu zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz.
Koncem týdne si zmíněný muž na dopravním inspektorátu převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy je případ realizován formou zkráceného přípravného řízení. Za dva týdny může očekávat předvolání k soudci okresního soudu k dalšímu opatření.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@policie.gov.cz
3. května 2026