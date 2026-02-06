Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Řidič zřejmě před jízdou požil větší množství alkoholu.
V úterý 3. února vyjížděli po 13. hodině policisté z obvodního oddělení Lišov a následně i jejich kolegové z českobudějovického dopravního inspektorátu do obce Lišov, ulice Lazna na oznámenou dopravní nehodu, kdy řidič s osobním vozidlem skončil na boku. Po příjezdu policistů a šetřením na místě zjistili, že ve směru od Slabce jel řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Fabia, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy a po projetí pravotočivé zatáčky vlivem vyšší rychlosti dostal na rovném úseku smyk, přejel do protisměru, kde přejel přes chodník a narazil přední levou částí do betonové zídky. Od ní se odrazil, s vozidlem se převrátil na levý bok a pak narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Superb.
Policisté vyzvali řidiče k provedení testu na zjištění návykové látky v dechu, kdy výsledek dechové zkoušky vykázal množství převyšující 2,2 promile. Po pár minutách opakovaný test vykázal opět množství převyšující 2 promile. Kontrolovaný řidič se při nehodě lehce zranil, kdy ho prvotně ošetřili zdravotníci na místě a posléze převezli na další vyšetření do nemocnice.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
6. února 2026