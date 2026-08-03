Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ohrožení pod vlivem návykové látky
O víkendu ve Strakonicích policisté řešili dva případy.
Strakoničtí policisté během prvního srpnového víkendu řešili dva případy řidičů, u nichž vzniklo podezření, že usedli za volant pod vlivem alkoholu. V jednom případě dechová zkouška prokázala téměř dvě promile alkoholu, ve druhém bude rozhodující výsledek krevního rozboru.
V sobotu 1. srpna 2026 krátce po poledni zastavila policejní hlídka v Písecké ulici ve Strakonicích ke kontrole řidiče osobního automobilu. Dvaapadesátiletý muž se podrobil dechové zkoušce, která ukázala hodnotu 1,97 promile alkoholu v dechu. Následným prověřováním policisté zjistili, že muž navíc není držitelem platného řidičského oprávnění. Policisté proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Další případ řešili strakoničtí policisté v neděli 2. srpna 2026 po páté hodině ranní v ulici Alf. Šťastného ve Strakonicích. Při silniční kontrole osobního automobilu pojali vůči jednapadesátiletému řidiči podezření, že je pod vlivem alkoholu. Muž vzhledem ke své zjevné podnapilosti nebyl schopen provést dechovou zkoušku, a proto byl vyzván k odběru krve ve zdravotnickém zařízení. S odběrem souhlasil. O dalším postupu rozhodnou výsledky laboratorního rozboru krve.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
3. srpna 2026