Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Díky měření rychlosti ve městě zjistili dopravní policisté trestný čin.
Českobudějovičtí dopravní policisté řeší případ nebezpečné jízdy na přeplněné silniční městské tepně. V sobotu 20. září 2025 po 16. hodině řídil 36letý muž po českobudějovické Husově třídě svůj osobní automobil tovární značky Škoda Kamiq. V tu dobu zde zmínění policisté prováděli měření rychlosti, kdy rychlost vozidla byla o 20 km/h vyšší, než je povoleno v obci. Proto ho po zjištění přestupkového jednání předepsaných způsobem zastavili. Při následném jednání z jeho dechu cítili závan alkoholu, proto byl vyzváni k provedení testu na zjištění návykové látky přístrojem Dräger. Výsledek prvního měření vykázal 2,4 promile, po pár minutách opakovaný test se zvýšil o dvě desetiny a poslední měření se ustálilo na 2,5 promile.
Muži byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.
Včera se na výzvu policistů dostavil na Plavskou ulici, kde si z jejich rukou převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ je realizován formou zkráceného přípravného řízení, kdy lze očekávat, že se během dvou týdnů o potrestání rozhodne před soudcem okresního soudu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
3. října 2025