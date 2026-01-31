Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Agresivního řidiče zpacifikovali policisté.
Včera v noci prováděli policisté z oddělení hlídkové služby České Budějovice dopravně bezpečnostní akci, zaměřenou na kontrolu motorových vozidel, řidičů a přepravovaného nákladu v českobudějovické ulici Milady Horákové. V blízkosti benzinové čerpací stanice zastavovali osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Doblo, kdy však řidič na výzvu k zastavení nereagoval a před policejní hlídkou zajel k čerpací stanici.
Policisté následně řidiče dojeli a vyzvali k předložení dokladů a vystoupení z vozu. Muž však na výzvu nereagoval a nespolupracoval. Po opakované a marné výzvě k vystoupení z vozu, policisté použili hmaty a chvaty a řidiče zajistili. Do zákroku policistům vstupoval spolujezdec řidiče, který musel být zajištěn druhou hlídkou.
U řidiče následně policisté provedli orientační test na zjištění přítomnosti návykových látek s pozitivním výsledkem na omamně psychotropní látky. To byl asi důvod trochu divokého počínání řidiče a jeho snahy vyhnout se policejní kontrole.
Zbytek noci strávil řidič v policejní cele, následovat bude šetření pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby.
Pokud by řidič reagoval na pokyny policistů, mohl se vyhnout poutům, odřeninám i policejní cele.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
31. ledna 2026