Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ohrožení pod vlivem alkoholu

Žena na sebe upozornila jízdou osobním vozidlem vyšší rychlostí v obci. 

Českobudějovičtí dopravní policisté v pátek realizovali případ zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Podezřelá z uvedeného jednání je 48letá žena, která počátkem února v odpolední době řídila své osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia po silnici mezi obcemi Týn nad Vltavou a Koloděje na Lužnicí, kdy v obci Cihelny prováděli policisté měření rychlosti. Řidička projížděla obcí vyšší rychlostí, proto jí zastavili a pří jednání cítili z jejího dechu závan alkoholu. Žena byla vyzvána k provedení testu přístrojem Dräger, kdy výsledek měření vykázal více jak 2,5 promile. Stejné množství prokázalo i po pár minutách opakované měření.

Na základě zjištěného stavu, jí byla zakázána další jízda a zadržen řidičský průkaz. Během následujících dvou týdnů se případ pravděpodobně dostane k soudci okresního soudu.

V loňském roce jsme v Jihočeském kraji zastavili, zkontrolovali a následně realizovali       1 523 případů, kdy byli zastaveni řidiči motorových a nemotorových vozidel a provedeným testem na alkohol a drogy bylo prokázáno požití návykové látky před či během jízdy.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

16. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 