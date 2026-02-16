Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ohrožení pod vlivem alkoholu
Žena na sebe upozornila jízdou osobním vozidlem vyšší rychlostí v obci.
Českobudějovičtí dopravní policisté v pátek realizovali případ zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Podezřelá z uvedeného jednání je 48letá žena, která počátkem února v odpolední době řídila své osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia po silnici mezi obcemi Týn nad Vltavou a Koloděje na Lužnicí, kdy v obci Cihelny prováděli policisté měření rychlosti. Řidička projížděla obcí vyšší rychlostí, proto jí zastavili a pří jednání cítili z jejího dechu závan alkoholu. Žena byla vyzvána k provedení testu přístrojem Dräger, kdy výsledek měření vykázal více jak 2,5 promile. Stejné množství prokázalo i po pár minutách opakované měření.
Na základě zjištěného stavu, jí byla zakázána další jízda a zadržen řidičský průkaz. Během následujících dvou týdnů se případ pravděpodobně dostane k soudci okresního soudu.
V loňském roce jsme v Jihočeském kraji zastavili, zkontrolovali a následně realizovali 1 523 případů, kdy byli zastaveni řidiči motorových a nemotorových vozidel a provedeným testem na alkohol a drogy bylo prokázáno požití návykové látky před či během jízdy.
