Ohlédnutí za srpnem a zářím s Policií ČR: Po oslavách a dětském dni zveme na Poslední sání!

Konec léta a začátek podzimu se na Kolínsku nesly ve znamení úspěšných veřejných akcí, na kterých nemohli chybět ani policisté z oddělení prevence a dalších složek. Dvě vydařené akce jsou již za námi a třetí, neméně zajímavá, nás čeká již tuto sobotu. 

První zastávkou byly oslavy 140. výročí založení Hasičského záchranného sboru ve Veltrubech, které se konaly 30. srpna. Akce přilákala stovky návštěvníků a Policie ČR zde představila práci a vybavení prvosledové hlídky. Návštěvníci si tak mohli zblízka prohlédnout taktickou výstroj a další prostředky, které policisté používají při nejrizikovějších zákrocích. 

O týden později, 6. září, se policisté přesunuli do Červených Peček na oblíbený Den pro děti. Tady se návštěvníci mohli seznámit s naprosto odlišnou, avšak neméně důležitou policejní specializací. K vidění byla technika, kterou používá pyrotechnická služba při zneškodňování nebezpečné munice a výbušných systémů. 

Své umění předvedli také služební kynologové se svými čtyřnohými parťáky, jejichž ukázky poslušnosti a zadržení pachatele vždy patří k divácky nejatraktivnějším bodům programu.

Preventivní aktivity Policie ČR však nekončí. Již tuto sobotu 27. září se policisté zúčastní další skvělé akce pro veřejnost. Sbor dobrovolných hasičů Pňov-Předhradí pořádá tradiční a divácky atraktivní soutěž v požárním útoku nazvanou „Poslední sání“.

Kdy a kde?

  • V sobotu 27. září 2025, od 9:30 hodin.
  • V  Pňově na fotbalovém hřišti. 

Kromě napínavých soubojů hasičských družstev bude na místě opět přítomen preventista Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Tentokrát se zaměří na jedno z největších rizik na silnicích – nepřiměřenou rychlost. Návštěvníci se mohou těšit na edukativní materiály.

Těšíme se na Vás!

por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
24. září 2025

