Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Ohlédnutí za srpnem a zářím s Policií ČR: Po oslavách a dětském dni zveme na Poslední sání!
Konec léta a začátek podzimu se na Kolínsku nesly ve znamení úspěšných veřejných akcí, na kterých nemohli chybět ani policisté z oddělení prevence a dalších složek. Dvě vydařené akce jsou již za námi a třetí, neméně zajímavá, nás čeká již tuto sobotu.
První zastávkou byly oslavy 140. výročí založení Hasičského záchranného sboru ve Veltrubech, které se konaly 30. srpna. Akce přilákala stovky návštěvníků a Policie ČR zde představila práci a vybavení prvosledové hlídky. Návštěvníci si tak mohli zblízka prohlédnout taktickou výstroj a další prostředky, které policisté používají při nejrizikovějších zákrocích.
O týden později, 6. září, se policisté přesunuli do Červených Peček na oblíbený Den pro děti. Tady se návštěvníci mohli seznámit s naprosto odlišnou, avšak neméně důležitou policejní specializací. K vidění byla technika, kterou používá pyrotechnická služba při zneškodňování nebezpečné munice a výbušných systémů.
Své umění předvedli také služební kynologové se svými čtyřnohými parťáky, jejichž ukázky poslušnosti a zadržení pachatele vždy patří k divácky nejatraktivnějším bodům programu.
Preventivní aktivity Policie ČR však nekončí. Již tuto sobotu 27. září se policisté zúčastní další skvělé akce pro veřejnost. Sbor dobrovolných hasičů Pňov-Předhradí pořádá tradiční a divácky atraktivní soutěž v požárním útoku nazvanou „Poslední sání“.
Kdy a kde?
- V sobotu 27. září 2025, od 9:30 hodin.
- V Pňově na fotbalovém hřišti.
Kromě napínavých soubojů hasičských družstev bude na místě opět přítomen preventista Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Tentokrát se zaměří na jedno z největších rizik na silnicích – nepřiměřenou rychlost. Návštěvníci se mohou těšit na edukativní materiály.
Těšíme se na Vás!
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
24. září 2025