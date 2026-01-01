Ohlédnutí za prodlouženým svátečním víkendem

Velikonoční dopravně bezpečnostní akce v číslech. 

Dopravní policisté v Ústeckém kraji se jako každoročně zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce „Velikonoce“. Za řidiči tentokrát vyrazili hned třikrát, a to nejprve na „Zelený“ čtvrtek, dále na „Velký“ pátek a samozřejmě o „Velikonočním“ pondělí.

Hlídky se v průběhu akce zaměřily především na kontrolu toho, zda řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, kontrolu dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržních systémů při přepravě dětí. Součástí byla samozřejmě kontrola, zda řidiči nedrží v ruce telefonní přístroj a zda jejich automobily jsou ve vyhovujícím technickém stavu.

Do této dopravně bezpečnostní akce bylo nasazeno 163 policistů, kteří zkontrolovali 1 047 vozidel a zjistili 440 přestupků, spáchaných řidiči motorových vozidel. Většina přestupků, tedy celkem 415, byla vyřízena v blokovém řízení na místě. Zadrženo bylo 7 řidičských průkazů a 9 řidičů bylo v době prováděné kontroly pod vlivem alkoholu. Mezi spáchaným přestupky bohužel stále kraluje nedodržení předepsané rychlosti. Řidiči za svá protiprávní jednání uhradili během Velikonoc na pokutách takřka 600 000,- Kč.

Nezapomínejme, že prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem k našemu bezpečí!

Ústí nad Labem, 7. dubna 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

Radar kontrola

Kontrola

Dopravní kontrola

Zastavení vozidla

