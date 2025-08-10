Policie České republiky  

Ohlédnutí za festivalem Brutal Assault

Neřešili jsme vážnější narušení. 

V neděli 10. 8. 2025 nad ránem skončil 28. ročník hudebního festivalu Brutal Assault, který v posledních pěti dnech obsadil josefovské pevnosti u Jaroměře. 

Policisté za dobu konání festivalu zaznamenali 18 nahlášených krádeží ze stanů, z aut a z kapes návštěvníků s celkovou škodou přesahující částku 280 tisíc korun. O klid a veřejný pořádek se po celou dobu festivalu staraly desítky policistů společně se strážníky a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

Policisté se nepotýkali ani s žádnými výraznými výtržnostmi či porušováním veřejného pořádku.

Situaci v dopravě komplikovaly současně probíhající opravy komunikací. Řidiči i návštěvníci respektovali pokynů policistů, dbali dopravních omezení a chovali se maximálně ohleduplně.

Bilance hudebního festivalu Brutal Assault policejní optikou vyzněla velmi příznivě. Vzhledem k minimálně 17 tisícům návštěvníků policisté festival a jeho průběh hodnotí jako klidný a bezproblémový.

Všem návštěvníkům a řidičům děkujeme za vzájemnou ohleduplnost, a díky nim se opět potvrdilo, že tento festival patřil k těm nejvíce poklidným.

por. Karolína Macháčková
10.8.2025

