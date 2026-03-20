Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Odvrácená strana kratomu
V roce 2025 zemřelo v České republice 17 lidí v souvislosti s užíváním kratomu.
Kratom je často prezentován jako „přírodní“ látka. Právě toto označení ale může vytvářet mylný dojem bezpečnosti. Užívání kratomu může být spojeno se zdravotními komplikacemi, vznikem závislosti a v krajních případech i úmrtím.
Zkušenosti mladých lidí ukazují, že nejde o okrajový problém. Do anonymního dotazníku, který se vztahoval k době před jeho regulací, se zapojilo téměř 2000 středoškoláků z Olomouckého kraje. Více než třetina z dotazovaných respondentů uvedla, že s kratomem má osobní zkušenost a každý pátý z nich ho užívá pravidelně.
Kratom se do 12. listopadu 2025, než byl zařazen na seznam psychomodulačních látek, nacházel v tzv. šedé zóně. Prodával se jako sběratelský předmět, bez kontroly kvality, věkového omezení a informací.
Jeho regulace ho zařadila do kategorie substancí, které mají vliv na psychické procesy člověka. Aktuálně kratom podléhá kontrolovanému prodeji.
Rodičům doporučujeme zajímat se o to, s jakými látkami se jejich děti mohou setkávat, a otevřeně s nimi o jejich rizicích mluvit. Mladým lidem připomínáme, že experimentování s psychoaktivními látkami může mít vážné následky. To, že je něco „přírodní“ nebo legálně dostupné, ještě neznamená, že je to bezpečné. Příkladem mohou být tragické případy zmíněné níže, které jsme v loňském roce řešili v Olomouckém kraji.
Na začátku října loňského roku jsme přijali oznámení o úmrtí 22leté ženy v obci na Uničovsku. Podle zjištěných informací nic nenasvědčovalo cizímu zavinění. Slečna se s ničím neléčila. Jednalo se o zdravou a sportovně založenou studentku vysoké školy, která stejně tak jako její vrstevníci „pouze“ užívala v té době legální látku kratom. Nařízená soudní pitva a následný toxikologický rozbor odhalily, že právě ten se jí stal osudným. V těle měla smrtelnou dávku mitragyninu, což je látka obsažená v kratomu.
Další dva tragické případy řešili loni také kolegové na Šumpersku. V únoru loňského roku vyjížděli kriminalisté k 19letému mladíkovi bez známek života. Na první pohled nic nenasvědčovalo cizímu zavinění. Pro určení příčin úmrtí tak mladého člověka byla nařízena soudní pitva a s tím související toxikologický rozbor krve, který prokázal, že na jeho smrti měla podíl kombinace alkoholu a látky mitragynin, jejíž koncentrace v těle byla smrtelná.
K dalšímu podezřelému úmrtí došlo několik dní před Vánocemi. Tehdy vyjížděli policisté k úmrtí 48leté ženy, kterou v jejím bytě nalezl bez známek života otec. Ani tady nic nenasvědčovalo cizímu zavinění. I v tomto případě byla nařízena soudní pitva a toxikologický rozbor krve, který prokázal přítomnost smrtelné dávky mitragyninu.
UPOZORNĚNÍ!!! Od natáčení videa, které proběhlo na začátku roku 2026, došlo k upřesnění údajů. Za rok 2025 aktuálně evidujeme v ČR 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
kpt. Bc. Zuzana Slabá
20. března 2026