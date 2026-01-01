Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Odvolací správní orgán proti usnesení o odepření nahlédnutí do spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„…sdělení následující informace.
Konkrétně se zajímám o to, kdo je odvolacím správním orgánem (viz § 89 odst. 1 správního řádu) v situaci, kdy žadatel o nahlédnutí do trestního spisu (ten je veden v režimu zákona o Polici České republiky, nikoli v režimu trestního řádu), žádá o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu, avšak tuto žádost Policie České republiky odepře postupem podle § 38 odst. 5 správního řádu, o čemž vydá usnesení.
Jako příklad prvoinstančního orgánu, který vydal usnesení o odepření nahlédnutí do spisu, uvádím Policii České republiky, Oddělení hospodářské kriminality, Horova 5, 400 67 Ústí nad Labem.“
ODPOVĚĎ:
Povinný subjekt žádost žadatele posoudil, a k požadovaným informacím sdělil, že odvolacím správním orgánem je orgán stanovený interními předpisy Policie České republiky, a to v návaznosti na to, který správní orgán napadené rozhodnutí vydal. V souladu s ust. § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odvolání podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Ten pak v souladu se zákonem předložené odvolání předá v zákonem stanovené lhůtě odvolacímu správnímu orgánu.
Dále lze sdělit, že příslušnost k projednání odvolání je stanovena přílohou závazného pokynu policejního prezidenta č. 221/2011, kterým se upravují některé postupy v řízení o přestupcích. Tento pokyn lze v případě usnesení o odmítnutí nahlížení do spisu použít analogicky. V případě Vámi uvedeného příkladu, kdy bylo usnesení vydáno oddělením hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Labem, by byl odvolacím orgánem zpravidla odbor hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. V každém konkrétním spise je přitom nutné zvažovat, zda je stále postupováno pouze podle zákona o policii, či zda jsou již prověřovány skutečnosti směřující k tomu, že byl spáchán trestný čin a jsou tedy již činěny úkony dle § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. V takovém případě je nutné postupovat dle ust. § 65 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a odvolacím orgánem v takovém případě je státní zástupce vykonávající v dané věci dozor.
por. Bc. Pavla Mašínová, 13. 2. 2026