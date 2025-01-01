Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Odvážný obchodník pronásledoval lupiče
Díky perfektní spolupráci svědka s brněnskou kriminálkou skončil recidivista brzy za mřížemi.
Ukázka pěkné práce brněnských kriminalistů a také pohotového a obětavého svědka loupežného přepadení. K události došlo ve čtvrtek v dopoledních hodinách v obchodě v ulici Josefské.
Čtyřiasedmdesátiletá žena nakoupila v prodejně a když vycházela po schodech nahoru zatarasil ji cestu neznámý mladík, strčil do ní a vytrhl ji kabelku, ze které vytáhl peněženku a dal se na útěk. Žena zavrávorala, ale díky zábradlí pád zmírnila a nic se ji naštěstí nestalo. Pohotový zaměstnanec obchodu neváhal a ihned vyrazil pronásledovat zloděje.
Šestapadesátiletý cizinec běžel za mladíkem až do ulice Divadelní, kde podezřelý zaběhl do restaurace. Muž ho tam nakonec našel. Proběhla menší potyčka, mladík sice utekl, ale peněženku svědek získal zpět a následně vrátil oloupené paní. Dále věc do svých rukou převzala policie.
Díky videozáznamu se jim podařilo zjistit podobu mladíka a vzhledem k osobní a místní znalosti již netrvalo dlouho a pro podezřelého si do ubytovny v Židenicích přijeli kriminalisté. Devatenáctiletý recidivista si vyslechl obvinění z loupeže a vzhledem k tomu, že měl tento týden nastoupit do výkonu trestu, za předchozí trestnou činnost, tak si pobyt za mřížemi o několik dní uspíšil. Za uvedený skutek může ve vězení strávit až deset let.
por. Andrea Cejnková, 10. listopadu 2025