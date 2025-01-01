Policie České republiky  

Odvážná Samira z Pardubic

Mladá dívka zadržela pachatele krádeže ve zlatnictví v centru města. 

Samira
Ve středu 19. listopadu 2025 došlo v centru Pardubic ke krádeži ve zlatnictví, o níž již byla zveřejněna řada informací. Pozornost však poutá zejména skutečnost, že podezřelého muže na útěku zadržela mladá dívka, která ani na okamžik nezaváhala poté, co zaslechla volání o pomoc; rozhodně zasáhla, pachatele dostihla a zadržela ho až do příjezdu policejní hlídky.

Její nasazení, osobní statečnost a samotný čin nezůstaly bez povšimnutí krajského ředitele policie pardubického kraje plk. Jana Ptáčka, který osmnáctiletou Samiru pozval na krajské ředitelství, kde jí společně v ředitelem územního odboru Pardubice plk. Miloslavem Karabcem poděkoval a předal Medaili ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Mladá slečna přišla i se svou maminkou, se kterou byla onoho dne nakupovat. Krajský ředitel ocenil její výjimečnou odvahu a současně zdůraznil, že při podobných situacích je vždy nezbytné pečlivě zvažovat osobní bezpečnost. Uvedl, že policie si takového jednání váží, avšak vlastní bezpečí občanů musí zůstat na prvním místě.

A co doporučujeme všem, kteří se stanou svědky protiprávního jednání? V první řadě neprodleně volat linku 158, pokud možno si zapamatovat popis pachatele a policistům sdělit informace o směru jeho útěku. A samozřejmě – jak bylo uvedeno výše – dbát na vlastní bezpečnost.

Přiloženo foto a video PČR.

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

