Odtah vozidla
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
„Můj dotaz směřuje k postupu Policie při nařizování odtažení vozidla podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ke způsobu, jakým je zvolen způsob odtahu, dodavatel odtahové služby a místo, kam je vozidlo odtaženo.
Koho kontaktuje policista, který o odtažení vozidla rozhodne, případně kdo přesně rozhodne o tom, kdo odtah vozidla provede a kdo a jakým způsobem rozhoduje o tom, kam je předmětné vozidlo odtaženo?“.
Policejní prezidium České republiky na základě vyjádření ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky sdělilo žadateli k této žádosti, která se týká postupu Policie ČR při nařizování odtažení vozidla dle ust. § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), následující informace:
Na silnicích I. třídy postupují policisté při odstraňování překážky v silničním provozu, která je tvořena nepojízdným či poškozeným (havarovaným) vozidlem, dle „Memoranda o spolupráci při předávání informací o nahlášených dopravních nehodách a poruchách vozidel a systému odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích tvořených nepojízdným vozidlem“ (dále jen „memorandum“). Memorandum bylo uzavřeno mezi Policejním prezidiem České republiky a Českou kanceláří pojistitelů. V těchto případech dochází k tomu, že hlídka Policie České republiky vyrozumí z místa dopravní nehody či jiné události prostřednictvím svého integrovaného operačního střediska nebo dozorčí služby Nehodové centrum pojišťoven (dále jen „NCP“), které zjištěné informace následně předá pracovníkovi smluvní asistenční služby příslušné pojišťovny. Pracovník pojišťovny následně na místo události vysílá asistenční službu nebo odtahové vozidlo.
Postup odstraňování překážek, tj. poškozených či nepojízdných vozidel uvedený v předchozím odstavci, je stejným způsobem aplikován policisty i na ostatních pozemních komunikacích, tedy na komunikacích nižších tříd.
O odstranění překážky v tomto případě rozhoduje policista. Policista vždy kontaktuje (např. cestou IOS) asistenční telefonní linku Nehodového centra pojišťoven, která na místo vysílá odtahovou službu, tj. rozhodne o tom, kdo odtah vozidla provede a jakým způsobem a také o tom, kam je předmětné vozidlo odtaženo, většinou po domluvě s řidičem. Policista o tomto nerozhoduje, rozhoduje pouze o odstranění překážky.
V případě, kdy je přítomen řidič nebo jiná oprávněná osoba (např. provozovatel vozidla) na místě události (nepojízdné vozidlo, dopravní nehoda), kde je přítomna Policie České republiky, odtažení vozidla z místa události si zajišťuje shora uvedená osoba a nikoliv Policie České republiky. Při tomto Policie České republiky nijak nevstupuje do smluvního vztahu mezi odtahovou službou a touto osobou. Vždy je však důležité, aby byla co nejrychleji obnovena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Na dálnicích postupují policisté při odstraňování překážky v silničním provozu dle „Dohody o společném postupu při odstraňování některých překážek z dálnic“ (dále jen „dohoda“). Dohoda byla uzavřena mezi Policií České republiky, Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky.
V těchto případech policie bez zbytečného odkladu všechny překážky, o nichž získá informaci, hlásí ředitelství silnic a dálnic na jím určené kontaktní místo a současně s tím vyzývá Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) k odstranění překážky. Policie zároveň zjišťuje v případech, kdy je to možné, u původce překážky, zda původce překážky již zajistil odstranění překážky, u jakého subjektu tak učinil a jaké jsou jeho kontaktní údaje, a dále v jakém časovém horizontu se očekává odstranění překážky; tyto údaje policie předá ŘSD společně s hlášením.
ŘSD vždy před zajištěním odtahu překážky prostřednictvím svého centrálního dispečinku prověří, zda ke konkrétní překážce již nesměřuje vozidlo odtahové služby. Vozidlem odtahové služby se rozumí vozidlo, vozidla či jízdní souprava či jízdní soupravy, která jsou určena k odstraňování překážek na pozemních komunikacích. V případech, kdy v návaznosti na výsledky prověření vozidlo odtahové služby ke konkrétní překážce dosud nesměřuje, zajistí odtah vozidla ŘSD.
O odstranění překážky rozhodne policista, ŘSD zajišťuje provedení odstranění překážky. Policista nevolí způsob odtahu, dodavatele odtahu ani místo, kam bude vozidlo odtaženo, mimo podmínek, kdy je vozidlo zajištěno pro účely dalšího řízení podle zvláštních právních předpisů.
Policista tedy vždy kontaktuje (např. cestou IOS) Centrální dispečink odtahů, zřízený ŘSD. Centrální dispečink odtahů, který je zřízen ŘSD, následně rozhodne o tom, kdo odtah vozidla provede a jakým způsobem a také o tom, kam je předmětné vozidlo odtaženo, většinou po domluvě s řidičem. Policista o tomto nerozhoduje, rozhoduje pouze o odstranění překážky.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 6. 11. 2025