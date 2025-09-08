Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Odstartoval preventivní projekt: Zebra se za Tebe nerozhlédne

Na začátku školního roku dohlíželi berounští policisté na přechody pro chodce v okolí škol v rámci projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Dětem připomínali zásady bezpečného přecházení a význam dopravní výchovy. Letos jim s prevencí pomáhala i plyšová zebra v životní velikosti, která si získala pozornost malých školáků. 

S návratem dětí do školních lavic se opět zvyšuje pohyb malých chodců v okolí škol. Právě proto berounští policisté každoročně na začátku školního roku věnují zvýšenou pozornost přechodům pro chodce v blízkosti školských zařízení. Jejich přítomnost má nejen preventivní, ale i edukativní charakter a je součástí celorepublikového projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“.

Bezpečně do školy i ze školy

Policisté pomáhají nejen s bezpečným přecházením silnic, ale také dohlížejí na dodržování pravidel ze strany řidičů. Právě v období po letních prázdninách je důležité připomenout všem účastníkům silničního provozu, že v okolí škol hrozí zvýšené riziko nehod. Malí školáci se často mohou chovat nepředvídatelně, a proto je důležité, aby se řidiči chovali obzvláště ohleduplně.

Zebra se sama nerozhlédne

Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, který Policie ČR realizuje ve spolupráci s dalšími partnery, má za cíl připomenout dětem i dospělým základní pravidla bezpečného přecházení silnice. Název projektu symbolicky upozorňuje na to, že samotné vodorovné značení – tedy „zebra“ – nikoho před nehodou neochrání, pokud se člověk nerozhlédne a nevěnuje pozornost provozu.

Letošní ročník byl pro děti obzvlášť atraktivní – pomocnici policistům totiž dělala plyšová zebra v životní velikosti, která se aktivně účastnila ranního dohledu u přechodů. Přítomnost maskota přinesla úsměv na tvářích nejmenších a zároveň jim připomněla, že bezpečnost může být i zábavná.

Dopravní výchova má smysl

V prvním zářijovém týdnu jsme s prevencí zavítali i přímo do školní výuky. V pátek 5. září jsme navštívili prvňáky z 1. ZŠ v Hořovicích. Děti jsme seznámili se základy dopravní výchovy a nacvičili s nimi správné a bezpečné přecházení přes přechod. Výchova k dopravní bezpečnosti by měla začínat již v útlém věku. Děti si díky ní osvojují základní návyky, které jim mohou v budoucnu zachránit život. Dobře vedená dopravní výchova rozvíjí u dětí nejen znalosti pravidel, ale také odpovědnost, předvídavost a respekt k ostatním účastníkům silničního provozu.

nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
8. září 2025

Odkazy do noveho okna

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra se za Tebe nerozhlédne 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 