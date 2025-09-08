Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Odstartoval preventivní projekt: Zebra se za Tebe nerozhlédne
Na začátku školního roku dohlíželi berounští policisté na přechody pro chodce v okolí škol v rámci projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Dětem připomínali zásady bezpečného přecházení a význam dopravní výchovy. Letos jim s prevencí pomáhala i plyšová zebra v životní velikosti, která si získala pozornost malých školáků.
S návratem dětí do školních lavic se opět zvyšuje pohyb malých chodců v okolí škol. Právě proto berounští policisté každoročně na začátku školního roku věnují zvýšenou pozornost přechodům pro chodce v blízkosti školských zařízení. Jejich přítomnost má nejen preventivní, ale i edukativní charakter a je součástí celorepublikového projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“.
Bezpečně do školy i ze školy
Policisté pomáhají nejen s bezpečným přecházením silnic, ale také dohlížejí na dodržování pravidel ze strany řidičů. Právě v období po letních prázdninách je důležité připomenout všem účastníkům silničního provozu, že v okolí škol hrozí zvýšené riziko nehod. Malí školáci se často mohou chovat nepředvídatelně, a proto je důležité, aby se řidiči chovali obzvláště ohleduplně.
Zebra se sama nerozhlédne
Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, který Policie ČR realizuje ve spolupráci s dalšími partnery, má za cíl připomenout dětem i dospělým základní pravidla bezpečného přecházení silnice. Název projektu symbolicky upozorňuje na to, že samotné vodorovné značení – tedy „zebra“ – nikoho před nehodou neochrání, pokud se člověk nerozhlédne a nevěnuje pozornost provozu.
Letošní ročník byl pro děti obzvlášť atraktivní – pomocnici policistům totiž dělala plyšová zebra v životní velikosti, která se aktivně účastnila ranního dohledu u přechodů. Přítomnost maskota přinesla úsměv na tvářích nejmenších a zároveň jim připomněla, že bezpečnost může být i zábavná.
Dopravní výchova má smysl
V prvním zářijovém týdnu jsme s prevencí zavítali i přímo do školní výuky. V pátek 5. září jsme navštívili prvňáky z 1. ZŠ v Hořovicích. Děti jsme seznámili se základy dopravní výchovy a nacvičili s nimi správné a bezpečné přecházení přes přechod. Výchova k dopravní bezpečnosti by měla začínat již v útlém věku. Děti si díky ní osvojují základní návyky, které jim mohou v budoucnu zachránit život. Dobře vedená dopravní výchova rozvíjí u dětí nejen znalosti pravidel, ale také odpovědnost, předvídavost a respekt k ostatním účastníkům silničního provozu.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
8. září 2025