Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Odsouzený hledaný vězeň vypátrán
Věznice s ostrahou na pět měsíců ho nelákala, nyní tam může pobýt o dva roky déle.
Pobyt na pět měsíců ve věznici s ostrahou zřejmě nelákal 41letého muže z Jirkova, který měl nastoupit do výkonu trestu kvůli spáchané krádeži. Soudní výzvu k nástupu trestu ignoroval a nadále si užíval života na svobodě. Tomu učinili přítrž chomutovští policisté, kteří zjistili, kde by se dotyčný mohl pohybovat a na místo se zajeli podívat. Muže, jehož díky „zálibě“ v páchání trestné činnosti dobře znají, si všimli před pár dny v dopoledních hodinách, jak si vykračuje ulicí Písečná směrem do ulice Osvobození a zastavili ho. Tímto okamžikem jeho pobyt na svobodě skončil, policisté ho převezli nejprve na oddělení a po provedení potřebných úkonů eskortovali odsouzeného do věznice.
Muž si tak bude muset kromě původního trestu za krádež odpykat i další trest, který mu hrozí v důsledku obvinění pro spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle zákona obviněnému soud v případě uznání viny za toto jednání může vyměřit až další dva roky za mřížemi.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
18. června 2026