Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Odprodej souboru vyřazených vozidel a dílenského zařízení
Odprodej nepotřebného majetku.
Č. j. KRPH- 106460-2/ČJ-2025-0500AO Hradec Králové dne 4. listopadu 2025
Počet listů: 2
Počet příloh: 1 v el. podobě
PODMÍNKY PRODEJE
souboru vyřazených vozidel a dílenského zařízení
Vyhlašovatel – Česká republika prostřednictvím organizační složky státu –
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zastoupené plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem krajského ředitelství
Se sídlem: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
IČO: 75151545, DIČ:CZ75151545
Vyhlašuje veřejnou soutěž
V souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, vyhlašuje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, veřejnou soutěž (dále jen „veřejnou soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazených vozidel a dílenského zařízení
1. Prohlídka nabízených vozidel, určených k prodeji, se uskuteční dne: 12. 11. 2025 v době od 09.00 hod. do 12:00 hodin, v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové, PSČ 500 12. Kontaktní osoba pro věci technické: Petr Mareš, tel. 974 528 405.
2. Při prezentaci nabízených vozidel zájemci předloží platné oprávnění k podnikání v uvedené oblasti činnosti, vydané příslušným úřadem, jinak jim nebude prohlídka umožněna. Účast více než dvou osob na prohlídce od jednoho zájemce není přípustná.
3. Při prezentaci na prohlídce zájemci obdrží:
a) informaci o souboru odprodávaných vozidel
b) zadávací dokumentaci včetně návrhu kupní smlouvy. V zadávací dokumentaci jsou
podrobně uvedeny podmínky prodeje.
4. Ceny jednotlivých vozidel souboru budou předmětem nabídky účastníků o koupi.
5. Odprodej vozidel a dílenského zařízení je rozdělen na tři části:
a) odprodej souboru 21 vyřazených služebních dopravních prostředků – 1. část
b) odprodej souboru 20 vyřazených služebních dopravních prostředků – 2. část
c) odprodej souboru 13 dílenského zařízení – 3. část
tj. navrhovatel může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části s tím, že nabídkovou cenu zpracuje vždy pro každou část zvlášť.
Prodává se pouze celý soubor vozidel nebo soubor příslušné části či dílenského zařízení, jednotlivý prodej není možný. Minimální kupní cena celého jednotlivého souboru nebyla stanovena.
6. Kupujícím může být pouze právnická nebo fyzická osoba, která se prokáže platným oprávněním k podnikání pro předmětnou oblast činnosti, splní podmínky soutěže a nabídne za tento soubor nejvyšší cenu, tzn. předloží nejvhodnější nabídku na příslušnou část. Při shodě v nabídkové ceně u více navrhovatelů rozhoduje datum plnění a poté termín odvozu předmětu prodeje.
7. Nabídky se podávají v listinné podobě do 19. 11. 2025 do 10:00 hod.
na adresu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Oddělení veřejných zakázek
Ulrichovo náměstí 810
501 01 Hradec Králové
v zalepené obálce formátu A4 na přelepu označené razítkem, případně podpisem zájemce, a označené názvem soutěže „PRODEJ VOZIDEL“, číslem jednacím vyhlašovatele: č j. KRPH-106460/ČJ-2025, poznámkou „NEOTEVÍRAT“ a adresou odesilatele.
8. Nabídka musí obsahovat
a) krycí list s nabídkovou cenou,
b) potvrzené podmínky prodeje a potvrzený návrh kupní smlouvy.
9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodů všechny předložené nabídky a soutěž zrušit.
10. Soutěž je ukončena oznámením přijetí nejvhodnější nabídky a podepsáním kupní smlouvy oběma stranami. Lhůta pro oznámení vybrané nabídky je 10 pracovních dnů od ukončení soutěžní lhůty.
11. Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl.
12. Kupující je povinen uhradit kupní cenu jednorázovou platbou za každý jednotlivý soubor vozidel na účet prodávajícího do maximálně deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a maximálně do deseti (10) pracovních dnů odebere soubor odprodaných vozidel a odveze předmět prodeje na vlastní náklady z objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Přílohy:
Příloha č. 1 Celkový přehled vyřazených prodávaných SDP – 1. část
Celkový přehled vyřazených prodávaných SDP – 2. část
Celkový přehled vyřazeného dílenského zařízení – 3. část
plk. Mgr. Petr Sehnoutka
ředitel krajského ředitelství