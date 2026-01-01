Odprodej nepotřebného movitého majetku - motorová vozidla
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - KRPE-35784-7/ČJ-2026-1700VZ
V souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje výběrové řízení na odprodej nepotřebného movitého majetku (dále jen „majetek“).
Předmětem výběrového řízení je odprodej nepotřebného movitého majetku vyhlašovatele – tj. soubor vyřazených služebních dopravních prostředků (osobní automobily v civilním provedení) dle Zadávací dokumentace č. KRPE-35784-7/ČJ-2026-1700VZ. Bližší informace jsou uvedeny v přiložených souborech - viz. související dokumenty.