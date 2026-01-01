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Odprodej nepotřebného majetku, zajištění ekologické likvidace a odprodeje vzniklého šrotu – silniční vozidla (II)

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy č.j. KRPA-154040/ČJ-2026-0000VZ-HV 

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na odprodej nepotřebného majetku-služebních dopravních prostředků, zajištění ekologické likvidace nepotřebného majetku – služebního dopravního prostředku a odprodej následně vzniklého šrotu. Dále viz připojené soubory. 

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