Odprodej nepotřebného majetku, zajištění ekologické likvidace a odprodeje vzniklého šrotu – silniční vozidla (II)
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy č.j. KRPA-154040/ČJ-2026-0000VZ-HV
Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na odprodej nepotřebného majetku-služebních dopravních prostředků, zajištění ekologické likvidace nepotřebného majetku – služebního dopravního prostředku a odprodej následně vzniklého šrotu. Dále viz připojené soubory.