Policie České republiky  

Odprodej nepotřebného majetku - výpočetní technika vč. příslušenství
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje vyhlašuje II. kolo veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odprodej výpočetní techniky vč. příslušenství, nepotřebného movitého majetku MT21. Zadávací dokumentace je dostupná v níže uvedené příloze (viz "Související dokumenty") a na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 6. srpna 2026 v 10:00 hodin.