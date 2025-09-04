Odprodej nepotřebného majetku - tonery do laserové tiskárny
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, č.j. KRPL-7837/ČJ-2025-1800IT
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje odprodává jako nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu propadlý majetek státu – tonery do laserové tiskárny, typ HP CB435A BLACK v počtu 19 ks a tonery do multifunkční tiskárny RICOH AFICIO SP C232SF v počtu 16 ks
Více informací naleznete na www.uzsvm.cz › nabídka majetku státu › elektronické aukce.
Zájem lze uplatnit od 04.09.2025 do 25.09.2025 do 8:00 hod.