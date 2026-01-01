Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Odprodej nepotřebného majetku - spojovací technika

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje vyhlašuje II. kolo veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odprodej spojovací techniky, nepotřebného movitého majetku MT06. Zadávací dokumentace je dostupná v níže uvedené příloze (viz "Související dokumenty") a na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 6. srpna 2026 v 10:00 hodin.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 