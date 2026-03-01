Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Odprodej nepotřebného majetku – služební pes

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, č. j. KRPZ-115527-13/ČJ-2025-1500MM 

Zlín 4. 3. 2026
Přílohy: 4/el. soubor

Odprodej nepotřebného majetku – nabídkové řízení

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, jako organizační složka státu předkládá podle § 21 Vyhlášky MF č. 62/2001, o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, nabídku nepotřebného majetku z vlastnictví státu.

Jedná se o nepotřebného služebního psa, který bude prodáván zájemcům z řad fyzických a právnických osob formou výběrového řízení na základě veřejné soutěže.

Soutěžní lhůta k podání nabídek končí dne 24. března 2026 ve 12:00 hodin.

Přílohou je:

  • soupis nabízeného majetku (příloha č. 1)
  • fotodokumentace (příloha č. 2)
  • podmínky veřejné soutěže (příloha č. 3)
  • krycí list nabídky – žádost o odprodej – formulář (příloha č. 4)

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení jsou k nahlédnutí na resortních internetových stránkách www.policie.cz, sekce Nabídky a zakázky - odprodej majetku, na intranetových stránkách KŘP-Z, na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – Nabídka majetku státu, sekce Nabídka pro veřejnost (www.nabidkamajetku.cz) a na úřední desce Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín.

Kontaktní osoba ve věci nabídkového řízení: Kateřina Gabrhelová, tel. 974 661 633.

Mgr. Ing. Miloš Poloczek
náměstek ředitele krajského ředitelství

Vyvěšeno dne: 10.03.2026
Sejmuto dne: 24.03.2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 