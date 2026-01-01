Odprodej nepotřebného majetku -osobní motorová vozidla
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé osobní motorová vozidla značek - BMW 118D, Škoda Rapid, Škoda Fabia, VW Pasat CC, Chrysler 300C. Prohlídka nabízeného majetku se koná 17. dubna 2026. Zájem lze uplatnit do 4. května 2026. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz.
Dne 9. dubna 2026 Lenka Smatanová