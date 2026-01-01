Odprodej nepotřebného majetku - osobní automobily, elektrokoloběžky a 4kolka
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlá motorová vozidla značek - Dacia Logan, Chrysler 300C, Hyundai Getz, Toyota Avensis ADT 271, BMW 520 D, VW Passat CC, elektrokoloběžky značek - Unicooltech, Leramotors (Smarda), a 4kolka značky Apolla (Leramotors). Prohlídka nabízeného majetku se koná 19. června 2026 v 10:00 hodin. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.gov.cz. Zájem lze uplatnit do 3. července 2026.
Lenka Smatanová 9. června 2026