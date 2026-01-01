Odprodej nepotřebného majetku-osobní automobily, čtyřkolky a jízdní kolo
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé osobní automobily značek Chrysler 300C, VW Passat CC, čtyřkolky značek Piranha Veyron, Leramotors RFZ 250 a jízdní kolo značky Kellys Spider. Prohlídka nabízeného majetku se koná 22. května 2026 v 10,00 hod. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.gov.cz. Zájem lze uplatnit do 5. června 8.00 hod.
Lenka Smatanová 20. května 2026