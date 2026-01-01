Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Odprodej nepotřebného majetku-osobní automobily, čtyřkolka, elektokoloběžky

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé elektrokolběžky značek - Leramotors, Kukirin G2 Pro, Chopper, MI M365, čtyřkolka značky - Leramotors RFZ 250 a osobní automobily značek - Dacia Logan, Hyundai Getz a Škoda Octavia. Prohlídka nabízeného majetku se koná 24. července 2026. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.gov.cz. Zájem lze uplatnit do 10. srpna 2026.

Lenka Smatanová  21. července 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 