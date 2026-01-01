Odprodej nepotřebného majetku-osobní automobily, čtyřkolka, elektokoloběžky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé elektrokolběžky značek - Leramotors, Kukirin G2 Pro, Chopper, MI M365, čtyřkolka značky - Leramotors RFZ 250 a osobní automobily značek - Dacia Logan, Hyundai Getz a Škoda Octavia. Prohlídka nabízeného majetku se koná 24. července 2026. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.gov.cz. Zájem lze uplatnit do 10. srpna 2026.
Lenka Smatanová 21. července 2026