Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Odprodej nepotřebného majetku – nábytek (stolek noční) 1. kolo elektronické aukce
KŘP Zlínského kraje, č. j. KRPZ-104407/ČJ-2025-1500MM
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje na základě Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku odprodává nepotřebný majetek z vlastnictví státu.
Celkem je vyhlášena 1 aukce.
Více informací naleznete na www.uzsvm.cz › nabídka majetku státu › elektronické aukce.
Zájem lze uplatnit od 22. 6. 2026 8:00 hod. do 7. 7. 2026 12:00 hod.