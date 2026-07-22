Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Odprodej nepotřebného majetku - nabídka 11 kusů vozidel
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - č. j. KRPP-78596-14/ČJ-2026-0300MT
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje vyhlašuje výběrové řízení na odprodej 11 kusů vyřazených služebních vozidel a vozidel jako majetku státu, propadlého nebo zabraného v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení. Vozidla budou prodávána jako soubor 11 kusů zájemcům z řad fyzických a právnických osob výběrovým řízením na základě veřejné soutěže za nejvyšší nabídnutou cenu.
Bližší informace o podmínkách výběrového řízení jsou k nahlédnutí na úřední desce Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Plzeň 30628, Nádražní 2, na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (http://nabidkamajetku.cz), na rezortních
internetových stránkách (http://www.policie.cz) a na rezortních intranetových stránkách – server Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
Prohlídka vozidel se koná v objektu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v Kozolupy 120, PSČ 33032 dne 10. srpna 2026 v době od 8:00 do 10:00 hodin. Prezentace k prohlídce u vstupu do objektu v době 8:00 do 8:30 hodin.
Lhůta k podání nabídek končí dne 19. srpna 2026 do 9:00 hodin.
por. Mgr. Dagmar Mifková
22. července 2026