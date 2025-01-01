Odprodej nepotřebného majetku- mobilních telefonů, notebooků, PC, tabletů, tiskárna,
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé mobilní telefony značek - Huawei, Huawei P20 Samsung, Redmi Note 10S a 7, Vivo, Cat, Black View, Redmi 32, iPhone Pro, Apple iPhone14 Pro, Bison Sam Gal A14, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10C+, a 10S, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, , Vivo Y33S, iPhone 11, Sam Gal, A14, M13, Apple iPhone SE 2020, 6S, 7, 13, Notebooky značek - Lenovo Idea Pad 110-15 ACL, Lenovo Think Pad, Fujitsu, HP model 250G6, ACer N 20H2, HP Stream, Sonic Master,Lifebook model E736, Macbook A 1466, tablet Apple iPad Pro 11stolní počítač nezjištěné značky, PC Cooler masrter, Gigabyte CZC, Lenovo ALL In One, externí disk WD2,5",přehrávač filnů Xremer Pro, USB WI-FI Net Core . Prohlídka nabízeného majetku se koná 18. srpna 2025. Zájem lze uplatnit do 25. srpna 2025. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz.
Lenka Smatanová 6. 8. 2025