Odprodej nepotřebného majetku- mobilních telefonů, notebooků, PC, motocykl, kamera, tabletů, tiskárna, klávesnice, motorové vozidla

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé mobilní telefony značek - Huawei Vog-L29, Huawei LDN-L21, Huawei P- lite, Huawei P20, Samsung A50, Samsung SM A520, Samsung SM 600FN, Samsung A320L, Samsung A02s, Samsung R580, Samsung Galaxy SM, Samsung A5, VIVO 2111, VIVO 2027, VIVO Y 33S, Redmi, Redmi Note 10S, Redmi 7, Redmi 10C, Redmi 32GB, Xiaomi Redmi Mi 9A, Xiaomi Redmi Note 7, Iget WP 12 Pro, CAT S62 Pro, Honor 90 Lite, Blackview, notebooky značek - Lenovo Idea Pad, Lenovo Think pad, Lenovo G580, Fujitsu, Fujitsu Lifebook E736, Acer, Toshiba, Mackbook A1466, multifunkční zařízení značky - Canon Pixma, PC značek - černé barvy, HP, tablety značek - Prestigo Multipad 4, Huawei AGS-109, Lenovo TAB 2, iPad 2 MC 775HC/A, tiskárna značky - Hawlet Packard, průmyslová kamera zančky - TP link, klávesnice značek - Chicony, Niceboy, motocykl nezjištěné značky, elektro koloběžka značky - Ecowheel, motorové vozidla značek - VW Sharan 1,9, BMW 118D, Škoda Superb. Prohlídka nabízeného majetku se koná 28. května 2025. Zájem lze uplatnit do 9. června 2025. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz

