Odprodej nepotřebného majetku- mobilních telefonů, notebooků, PC, HDD
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé notebooky značek - Acer Travelmate, Lenovo B50-80, MackBock Air, Dell XPS, mobilní telefony značek - Samsung Galaxy SM, Xiaomi Redmi, OPPO Redmi 5, iPhone 11, Samsung A8, Apple Iphone 13 Pro Max, Apple iPhone 14 Pro, PC značek - HP Compaq 8200 Elite, HDD značky Qnap. Prohlídka nabízeného majetku se koná 12. února 2026. Zájem lze uplatnit do 2. března 2026. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz.
Lenka Smatanová 2. února 2026