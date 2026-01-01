Odprodej nepotřebného majetku - mobilní telefony, HDD, notebooky

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé notebooky značek - Lenovo, MSI Katana, Visionbook, Lenovo Ide pad, HP Serial, HDD Qnap, mobilní telefony značek - Xiaomi Redmi, OPPO, Samsung A8, Samsung S23, Realme 8, Vivo X80. Prohlídka nabízeného majetku se koná 17. dubna 2026. Zájem lze uplatnit do 7. května 2026. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz.
Dne 9. dubna 2026 Lenka Smatanová