Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Odprodej nepotřebného majetku – dopravní prostředek propadlý státu (Škoda Superb 2.0 D 103 kW) – 1. kolo elektronické aukce
KŘP Zlínského kraje, č. j. KRPZ-27574/ČJ-2025-1500MM
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje na základě Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku odprodává nepotřebný majetek z vlastnictví státu.
Celkem je vyhlášena 1 aukce.
Více informací naleznete na www.uzsvm.cz › nabídka majetku státu › elektronické aukce.
Zájem lze uplatnit od 17. 6. 2026 8:00 hod. do 8. 7. 2026 12:00 hod.