Odprodej nepotřebného majetku - 19 ks tonerů do laserové tiskárny typ HP CB435A BLACK a 16 ks tonerů do multifunkční tiskárny RICOH AFICIO SP C232SF

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, č.j. KRPL-7837/ČJ-2025-1800IT 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje odprodává jako nepotřebný majetek – tonery do laserové tiskárny, typ HP CB435A BLACK v počtu 19 ks a tonery do multifunkční tiskárny RICOH AFICIO SP C232SF v počtu 16 ks

Více informací naleznete na www.uzsvm.cz › nabídka majetku státu › elektronické aukce.

Zájem lze uplatnit od 08.10.2025 do 29.10.2025 do 8:00 hod.

