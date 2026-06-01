Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Odprodej majetku, nabídkové řízení - služební kůň Agaton
KŘP Zlínského kraje, č. j. KRPZ-34034-15/ČJ-2026-1500MM
Zlín 27. 5. 2026
Počet listů: 1
Přílohy: 4/elektronicky
Odprodej majetku – nabídkové řízení
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, jako organizační složka státu předkládá podle § 21 Vyhlášky MF č. 62/2001, o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, nabídku nepotřebného majetku z vlastnictví státu.
Jedná se o služebního koně - Agaton, který bude prodáván zájemcům z řad fyzických a právnických osob formou výběrového řízení na základě veřejné soutěže.
Soutěžní lhůta k podání nabídek končí dne 15. června 2026 ve 12:00 hodin.
Přílohou je:
- soupis nabízeného majetku (příloha č. 1)
- fotodokumentace (příloha č. 2)
- podmínky veřejné soutěže (příloha č. 3)
- krycí list nabídky – žádost o odprodej – formulář (příloha č. 4)
Bližší informace o podmínkách výběrového řízení jsou k nahlédnutí na resortních internetových stránkách www.policie.cz, sekce Nabídky a zakázky - odprodej majetku, na intranetových stránkách KŘP-Z, na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – Nabídka majetku státu, sekce Nabídka pro veřejnost (www.nabidkamajetku.cz) a na úřední desce Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín.
Kontaktní osoba ve věci nabídkového řízení: Kateřina Gabrhelová, tel. 974 661 633.
Rozdělovník: ÚZSVM, PČR, KRPZ
Mgr. Ing. Miloš Poloczek
náměstek ředitele krajského ředitelství
Vyvěšeno dne: 01.06.2026
Sejmuto dne: 15.06.2026