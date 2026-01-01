Odprodej a ekologická likvidace nepotřebného movitého majetku
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy č.j. KRPA-68455/ČJ-2026-0000VZ-HV
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na odprodej a ekologickoulikvidaci vyřazeného nepotřebného movitého majetku. Předmětem plnění tohoto odprodeje je odprodej 13 ks vyřazených služebních dopravních prostředků (dále jen „SDP“) a zajištění ekologické likvidace – odprodej vzniklého šrotu ze 2 ks vyřazených SDP a odprodej 5 ks vozidel z trestního a jiného obdobného řízení propadlých státu. Dále viz připojené soubory.