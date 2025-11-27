Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Odnesl šperky i hotovost
Zloděj se dostal do dvou domů na Václavském předměstí a odcizil šperky i hotovost.
Včera v podvečer vyjížděli písečtí policisté i kriminalisté na Václavské předměstí, do dvou domů se zde vloupal zloděj. Pachatel během pondělního dne překonal oplocení u domu na ulici Vratislavova, vypáčil okno a dostal se až do obytných místností, které prohledal a odcizil finanční hotovost, řetízky, náušnice, náramky i prsteny. Majitelům způsobil škodu přesahující šedesát tisíc korun. Na ulici Strakonická se zloděj vloupal do dalšího domu, překonal oplocení pozemku i dveře do sklepních prostor a dostal se až do obytných prostor, odkud odcizil šperky a finanční hotovost. Majitelé škodu vyčíslili na 160 000 korun.
Případy řeší písečtí kriminalisté, technik zajistil stopy a na místě byl také policejní psovod se služebním psem.
Obracíme se také na obyvatele této lokality, pokud si během pondělního dne, pravděpodobně v odpoledních hodinách, všimli čehokoli podezřelého, pohybu neznámých osob a podobně, aby neváhali a informace předali policistům.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
