Odměňování tzv. nezúčastněné osoby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.
„- jakým způsobem jsou odměňováni (paušálně, dle dohody, z čích prostředků) tzv. nezúčastněné osoby při procesních úkonech PČR, konkrétně při domovních prohlídkách, a na základě čeho jsou tyto nezúčastněné osoby orgány PČR vybíráni (náhodně, na základě předchozí dohody, ad hoc, jmenovitě a pod.)?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila žadateli následující.
Úprava role nezúčastněných osob je obsažena v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), např. v ustanoveních § 79, § 85, § 104b, § 104c vyšetřovací pokus (přiměřeně pak § 104d), který upravuje postupy při odnětí věci, rekonstrukce výkonu prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků, rekognice, vyšetřovacího pokusu, rekonstrukce, kde je jejich přítomnost nezbytná. Nezúčastněná osoba slouží jako "svědek" provedených úkonů a přispívá k ochraně práv dotčených osob.
- "Odměňování" nezúčastněné osoby
Přibraná osoba, která není na věci zúčastněna (jinak též nezúčastněná osoba) pak není odměňována za svoji "roli" v rámci trestního řízení, avšak patří do okruhu tzv. "jiných osob než svědek", které mohou uplatnit nárok na svědečné ve smyslu § 104 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), v rámci tzv. okruhu jiných úkonů s nárokem na svědečné.
Složky svědečného jsou definovány v § 104 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), konkrétně:
a) nutné výdaje podle zvláštního právního předpisu pak mohou být:
nárok na jízdné,
stravné,
nocležné,
b) prokázaného ušlého výdělku:
náhrada ušlého výdělku,
Nárok na svědečné musí subjekt uplatnit, a to u toho orgánu činného v trestním řízení, který prováděl nebo měl provádět tzv. jiný úkon s nárokem na svědečné. Svědečné se nepřiznává z úřední povinnosti, ale "na návrh".
Výši svědečného určuje policejní orgán (definovaný v § 12 trestního řádu) usnesením a proplácení provádí příslušné ekonomické pracoviště Policie České republiky z finančních prostředků Policie České republiky (ze státního rozpočtu České republiky).
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 2. 2025