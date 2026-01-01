Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Odklon nákladní dopravy

Z Chomutova na Horu sv. Šebestiána je uzavřena komunikace pro nákladní dopravu. 

V souvislosti s nepříznivou meteorologickou situací byla dnes 9. 1. 2026 od 8:45 hod. uzavřena komunikace 1/7 na trase 7 – 82 km od Chomutova směrem k obci Hora sv. Šebestiána pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny. Uzavírka platí do odvolání.

Doporučujeme řidičům využít hraniční přechod Krásný Les na dálnici D8

9. 1. 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

