Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Odkaz na nové formuláře - zbraně, střelivo, munice
Zákon o zbraních má od 1. ledna 2026 novou podobu
Od začátku letošního roku je oblast zbraní, střeliva a munice ve znamení přechodu na systém, který zavádí nový zákon o zbraních účinný od 1. ledna letošního roku. Zákon je součástí celkové reformy právní úpravy nakládání se zbraněmi v civilní sféře, respektující evropskou právní úpravu pro oblast nakládání s palnými zbraněmi. Změn je opravdu celá řada, proto nabízíme pro veřejnost přímý odkaz na veškeré formuláře, které se této problematiky dotýkají.
Viz: https://dfmv-p.gov.cz/zbrane-a-strelivo/
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
13. leden 2026