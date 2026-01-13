Odkaz na nové formuláře - zbraně, střelivo, munice

Policie České republiky  

Zákon o zbraních má od 1. ledna 2026 novou podobu 

Od začátku letošního roku je oblast zbraní, střeliva a munice ve znamení přechodu na systém, který zavádí nový zákon o zbraních účinný od 1. ledna letošního roku.  Zákon je součástí celkové reformy právní úpravy nakládání se zbraněmi v civilní sféře, respektující evropskou právní úpravu pro oblast nakládání s palnými zbraněmi. Změn je opravdu celá řada, proto nabízíme pro veřejnost přímý odkaz na veškeré formuláře, které se této problematiky dotýkají. 

Viz: https://dfmv-p.gov.cz/zbrane-a-strelivo/

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
13. leden 2026

