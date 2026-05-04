Odkaz na hlasování za 17 000 korun
Policisté z obvodního oddělení Frenštát pod Radhoštěm se zabývají „staronovým“ odkazem na hlasování v soutěži, který vás může vyjít celkem draho.
Ke konci dubna přišla 44leté poškozené zpráva do aplikace Messenger, která budila dojem, že jí píše kamarád, kterého zná. V konverzaci jí poslal odkaz na hlasování v pěvecké soutěži. Žena, v domnění, že pomůže známému, na odkaz klikla. Poté se otevřela stránka, která vypadala jako portál sociální sítě Facebook. Na stránce se objevila žádost o zadání přístupových údajů do platformy Facebook, které poškozená vyplnila, v anketě odhlasovala a stránku uzavřela. Dále této věci nevěnovala pozornost.
Zadáním údajů dala žena možnost podvodníkům se dostat do jejího facebookového účtu, včetně Messengeru. Tito pod jménem poškozené posílali lidem, které měla v přátelích, žádosti o půjčení finanční hotovosti. Jakmile to žena zjistila, deaktivovala facebookový účet. Bohužel její rodinný příslušník si opravdu myslel, že poškozená nutně potřebuje půjčit peníze, tak podvodníkům na jimi zvolený bankovní účet zaslal 17 000 korun.
Stejné „soutěžní hlasování“ probíhalo v minulosti i na aplikaci WhatsApp, které mělo úplně stejný scénář. Nyní si útočníci vzali na paškál další platformu.
Žádáme veřejnost, ať je obezřetná ohledně odkazů, které jim jsou do soukromých zpráv posílány. Kyberpodvodníci se neustále snaží své praktiky „zdokonalovat“, ať celá situace vypadá reálně a uvěřitelně.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku, 4.5.2026